Esto es todo lo que se anunció en el Nintendo Direct #E32019

Incluyendo novedades de The Legend of Zelda, Pokémon, Animal Crossing, Super Smash Bros. Ultimate, Dragon Quest y más.

Hace unos momentos se llevó a cabo el Nintendo Direct especial de E3 2019 donde se revelaron nuevos detalles y avances de títulos para Switch, incluyendo novedades de The Legend of Zelda, Pokémon, Animal Crossing, Super Smash Bros. Ultimate, Dragon Quest y muchos más.

Así que por si se lo perdieron, a continuación tienen un resumen con lo más destacado de la transmisión:

Secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nintendo cerró su presentación con la sorpresa de que ya están trabajando en la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

El anuncio llegó en forma de un teaser tráiler que es bastante breve pero incluye algunas pistas de lo que podemos esperar.

Aún no hay fecha de lanzamiento ya que el juego está en una etapa muy temprana de desarrollo.

Banjo-Kazooike y The Hero se suman al elenco de Super Smash Bros. Ultimate

Se anunciaron dos nuevos personajes para Super Smash Bros. Ultimate, se trata de The Hero de la franquicia Dragon Quest y de Banjo-Kazooie que sin duda serán los favoritos de los fans de Rare.

En este enlace encuentran más información.

Animal Crossing: New Horizons

Se presentó un nuevo tráiler de este esperado juego que sufrió un leve retraso, ya que se esperaba para este 2019 y ahora se ha revelado que llegará el 20 de marzo de 2020.

En este enlace encuentran más información.

The Witcher 3: Wild Hunt

Tal como lo indicaban los rumores, se confirmó que The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition se lanzará en versión para Switch durante este 2019.

En este enlace encuentran más información.

Dragon Quest XI S: Ecos de un pasado perdido

Dragon Quest XI S se lanzará en Switch el 27 de septiembre.

Luigi's Mansion 3

Luigi's Mansion 3 se mostró en un nuevo tráiler con jugabilidad. Se pondrá disponible en este 2019 para Switch.

Resident Evil

Dos juegos más de la franquicia llegarán a Switch, se trata de Resident Evil 5 y Resident Evil 6.

No More Heroes 3

Grasshopper Manufacture anunció No More Heroes III para Switch, señalando que llegará en 2020.

Contra: Rogue Corps + Contra Anniversary Collection

Konami anunció Contra: Rogue Corps, un shooter de acción en tercera persona que llegará el 24 de septiembre a Switch, PS4, Xbox One y PC.

Daemon X Machina

Daemon X Machina se lanzará el 13 de septiembre para Switch.

Panzer Dragoon

Se anunció que el remake de Panzer Dragoon llegará durante la temporada de invierno del hemisferio norte a Switch.

Pokémon Sword and Shield

Se presentaron algunas novedades de Pokémon Sword and Switch como un nuevo gimnasio y nuevas funciones del accesorio PokeBall Plus.

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Link's Awakening se pondrá disponible el 20 de septiembre en Switch.

Trials of Mana

Trials of Mana es un remake de Seiken Densetsu 3 que se lanzará en Switch a inicios de 2020.

Fire Emblem: Three Houses

Fire Emblem: Three Houses es un nuevo juego de estrategia desarrollado por Intelligent Systems, se pondrá disponible el 26 de julio en Switch.

Astral Chain

Astral Chain es lo nuevo de PlatinumGames, se lanzará el 30 de agosto en exclusiva para Switch.

Empire of Sin

Paradox Interactive presentó Empire of Sin, un juego de estrategia ambientado en Chicago en 1920. Llegará en 2020 a Switch y otras plataformas.

Marvel Ultimate Alliance 3

Un nuevo tráiler que muestra a Marvel Ultimate Alliance 3 en acción y a decir verdad luce bastante bien. Se pondrá disponible en otoño de 2019.

Cadence of Hyrule

Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer llegará a Switch a través de la eShop el próximo 13 de junio.

https://www.youtube.com/watch?v=RhZGyNtpWP4

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 se pondrá disponible en noviembre para Switch.

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

Títulos mostrados en E3 2019

¿Qué les pareció el Nintendo Direct de E3 2019?

En este enlace encuentran toda nuestra cobertura de E3 2019.