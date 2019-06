Esto es todo lo que se anunció en la conferencia de Xbox #E32019

Incluyendo Project Scarlett, Project xCloud, Halo Infinite, Cyberpunk 2077, Gears 5 y mucho más.

Hace unos momentos concluyó la conferencia de Xbox en E3 2019 donde Microsoft realizó varios anuncios importantes, destacando por supuesto la presentación de su consola de siguiente generación Project Scarlett, algunos detalles de Project xCloud y una gran cantidad de juegos.

Así que si se la perdieron, o simplemente quieren repasar los mejores momentos, a continuación les tenemos un resumen de la conferencia:

Project Scarlett

La conferencia cerró con la presentación de Project Scarlett, confirmando que se trata de la consola de siguiente generación de la compañía.

Aunque se revelaron muy pocos detalles y no se mostró el diseño, se mencionó que será una consola cuatro veces más poderosa que la Xbox One X y que contará con tecnología Navi de AMD.

Project Scarlett llegará en la temporada navideña de 2020 y Halo Infinite será parte de sus títulos de lanzamiento.

En este enlace encuentran más información.

Project xCloud

También fueron muy pocos los detalles que se revelaron sobre Project xCloud, destacando que los asistentes a la feria podrán probar una versión de exhibición y en octubre se lanzará una versión preview para todos.

Esta plataforma en la nube permitirá jugar a través de streaming mediante los servidores de Microsoft o bien usar una consola Xbox One como servidor personal para hacer streaming a otros dispositivos.

En este enlace encuentran más información.

Halo Infinite

Se presentó un nuevo tráiler de Halo Infinite, además de anunciar que se lanzará en la temporada navideña de 2020 para Xbox One, PC y Project Scarlett.

En este enlace encuentran más información.

Cyberpunk 2077

Tal vez el momento más emocionante de toda la conferencia, y es que Keanu Reeves apareció en el escenario para sorprender a todo el público.

El reconocido actor anunció que se integró al elenco de Cyberpunk 2077, además de revelar que el esperado juego llegará el 16 de abril de 2020 para Xbox One, PS4 y PC.

En este enlace encuentran más detalles.

Control Xbox Elite Series 2

La nueva versión del control Elite para Xbox One y PC fue completamente rediseñado para una mejor experiencia, incluyendo nuevas opciones de personalización, soporte para USB-C, Bluetooth y una nueva batería que ofrece hasta 40 horas de juego con una carga.

Se lanzará el 4 de noviembre con un precio de USD $179.99.

En este enlace encuentran más información.

Gears 5

The Coalition estuvo presente en el evento para anunciar que Gears 5, la nueva entrega de la serie Gears of War, se lanzará el 10 de septiembre en Xbox One y PC.

A continuación pueden ver su tráiler de E3, el tráiler del modo Escape, y el tráiler del paquete de contenido de Terminator: Dark Fate:

Bleeding Edge

Ori and the Will of the Wisps

Minecraft Dungeons

Battletoads

Microsoft Flight Simulator

Age of Empires II Definitive Edition

Wasteland 3

Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions

Gears POP!

State of Decay 2 Heartland

Borderlands 3

Borderlands 3 llegará el 13 de septiembre a PS4, Xbox One y PC, y se anunció el DLC "Commander Lilith & the Fight for Sanctuary" para Borderlands 2 que preparará a los jugadores para la tercera entrega.

Crossfire X

Elden Ring

Elden Ring, el juego de From Software creado por Hidetaka Miyazaki y George R.R. Martin, se lanzará para PS4, Xbox One y PC.

Phantasy Star Online 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Tales of Arise

Dying Light 2

Star Wars Jedi: Fallen Order

Blair Witch

Psychonauts 2

Xbox Game Pass para PC

Xbox Game Pass Ultimate

¿Qué les pareció la conferencia de Xbox en E3 2019?

En este enlace pueden seguir toda nuestra cobertura de E3 2019.