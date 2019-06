Razer le quitó su auspicio a streamer por decir "los hombres son basura"

La gamer sólo respondió a un comentario sexista y la marca de periféricos decidió no renovar su contrato. Incluso ha recibido amenazas de muerte.

El internet sigue siendo un lugar durísimo para las mujeres. El ejemplo más cercano es el de Gabriela Cattuzzo (Gabicattuzzo), una streamer e influencer brasileña que perdió su auspicio con la marca de periféricos Razer por defenderse de un comentario sexista.

La gamer de 21 años posteó en su cuenta de Twitter un video montando un toro mecánico, con la frase "Estoy montando al chat". Otro usuario le respondió "puedes montarme a mi si quieres", lo que desató la furia de la streamer.

Su respuesta fue categórica: "Siempre habrá algún machote mal de la cabeza que hablará basura y sexualizará a las mujeres, hasta que las mujeres comencemos a hacer bromas, ¿no es así? Por eso los hombres son basura. Los que no, son excepciones".

El tweet generó una respuesta inmediata de parte de Razer Brasil, los que salieron al paso de la polémica anunciando no renovar su contrato con la marca, el que está próximo a vencer. En un comunicado, Razer dejó claro que para ellos no es un problema de género, sino que de los propios gamers.

Estamos desde el comienzo como gamers enfrentándonos a todo tipo de preconcepciones y estereotipos, y continuaremos luchando para que este tipo de situación no se repita. Razer Brasil refuerza la idea que las opiniones de sus influencers no necesariamente representan o reflejan la opinión de la empresa, que se opone totalmente a cualquier tipo de discriminación -ya sea por sexo, religión, partido político- o cualquier tipo de intolerancia o extremismo.

La pérdida del patrocinio generó críticas en ambos sentidos, y volvió a encender la polémica sobre sexismo y maneras válidas de defenderse del acoso en redes sociales.

Sou TOTALMENTE CONTRA fazer a pessoa perder patrocínios e apoio quando elas emitem uma opinião sem ofender as pessoas. Todos somos intitulados a uma opinião mesmo sendo ela diferente do consenso das pessoas. No entanto, é inadmissível ver pessoas espalhando ÓDIO gratuito. — Femi-mi-mismo (@ayubrazil) June 22, 2019

Eu não conhecia a @gabicattuzzo e nem a treta. Daí, com uma pesquisa de cinco minutos, você descobre que ela e o cara que se meteram na tal treta já até se falaram e tão de boa. Tem algumas coisas que eu acho BEM ESQUISITAS nessa história. Vamos lá: — flaviagasi (@flaviagasi) June 24, 2019

La respuesta social fue tan grande que la streamer decidió borrar los tweets, pedir disculpas de manera pública, y dejar las redes sociales por un rato. Asegura que debido a la polémica ha recibido amenazas de muerte, las que incluyen a sus familiares y amigos.

Ficarei em off por uns dias pois estão ameaçando minha família e amigos de morte. Não se preocupem comigo, estou aproveitando esse tempo para refletir como posso melhorar como pessoa em relação a tudo o que aconteceu. Valeu. — Gabi (@gabicattuzzo) June 24, 2019

"Me iré por unos días ya que están amenazando a mi familia y amigos de muerte. No se preocupen por mi, me tomaré este tiempo para reflexionar en cómo puedo mejorar como persona en relación a todo lo que pasó. Gracias".

En un comunicado, Gabicatuzzo reitera que usualmente no responde a comentarios ofensivos, y sólo los ignora o bloquea. En este caso, al menos en sus palabras, tomó una mala decisión.