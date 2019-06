Project xCloud llegará a Xbox One en octubre #E32019

En la conferencia de Microsoft en E3 2019, Phil Spencer estuvo en el escenario para hablar un poco de Project xCloud, la plataforma de juego en la nube de Xbox.

Se mencionó que los visitantes a la feria podrán probar una versión de exhibición, además de que en octubre de 2019 se pondrá disponible una versión preview del servicio.

Spencer reveló que con Project xCloud los usuarios podrán jugar a través de streaming mediante los servidores de Microsoft o usar una consola Xbox One como su propio servidor personal para hacer streaming de sus juegos a cualquier otro dispositivo compatible en la misma red, similar a lo que vimos con Steam Link.

With Console Streaming from your Xbox One you'll be able to:

✅ Turn your Xbox One into your own personal console server

✅ Stream your Xbox One library, including Xbox Game Pass, for free

Where you play is entirely your choice. Going into preview in October. #XboxE3 pic.twitter.com/TmszGgBk21

— Xbox ➡️ E3 (@Xbox) June 9, 2019