El monitor Pro Display XDR de Apple está demasiado barato [FW Opinión]

Y probablemente no es para ti.

Desde que se presentó el monitor Pro Display XDR de Apple, la polémica ha girado en torno a su precio.

Sí, cuesta 4999 dólares y sin un stand donde ponerlo, ese cuesta 999 dólares. Así que en total hablamos de 6 mil billetes verdes para tener "un simple monitor".

Lo primero es que hay que reconocer que Apple tuvo un error comunicacional que le hubiera ahorrado bastantes "memes" y burlas sin mucho fundamento. Era más fácil decir que cuesta 5999 dólares y si ya tienes un stand VESA y lo quieres sin el nuevo, te cuesta 5199 dólares.

Ahora, el error de muchos reside en creer que se trata de otro monitor más en la gigantesca piscina de opciones que existen habitualmente, pero no, se trata de un monitor de referencia, de esos que se usan en productoras de cine, televisión, publicidad, revistas y más. Juega en esa liga. Hasta ahora ellos no han tenido problemas en gastar más de 20 mil dólares en estas máquinas. Tomemos dos ejemplos similares, uno de Sony y otro de Canon. Ambos tienen compromisos que el Pro Display XDR no tiene, como un ventilador extremadamente sonoro o un brillo que no puede sostenerse por mucho rato hasta que deja de cumplir su función: ser una referencia exacta. El de Apple tiene todo eso y por una fracción del precio y con un mucho mejor diseño.

Si hasta ahora no habías necesitado un monitor de referencia, probablemente no lo necesitas ahora, así que tranquilo, no tienes que desembolsar 6000 dólares. Ahora, comparémoslo con algunos de los mejores monitores actuales. Este ROG es espectacular y cuesta la nada misma en comparación, pero si vamos especificación por especificación, no tiene nada que hacer. Lo mismo este otro excelente Asus, y así con un largo etcétera de pantallas buenas, pero que en comparación y viendo el mismo contenido al mismo tiempo, no tienen nada que hacer en contra el de Apple (sí, los vi mano a mano).

Al final del día y aunque sea más simple seguir el camino fácil de creer en el odio gratuito de internet y quedarse con solo la punta del iceberg, este nuevo producto de Apple es probablemente el mejor monitor de referencia que exista y a un precio que es un chiste en comparación a su competencia, donde en diseño también los saca del agua.

Sobre el stand de 999 dólares, también es una pieza de diseño exquisita y la experiencia de uso con este aparato se complementa muy bien, pero sí, podría venir incluido o costar la mitad. Nos ahorraríamos varios problemas de gente yendo a la moda: la de odiar a Apple sin muchos argumentos y frases repetidas.