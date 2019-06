Se anuncia precuela de Los Juegos del Hambre para el 2020

Para todos los que se quedaron con ganas de más historias de Los Juegos del Hambre, tenemos buenas noticias. Ya que se acaba de confirmar de parte de la misma autora, Suzanne Collins, que pronto podremos disfrutar de una precuela. Y si, literalmente es más pronto de lo que pensábamos.

La precuela tomará 64 años antes de los eventos ocurridos en los libros originales. Haciendo que ninguno de los personajes que conocimos en la historia original existan todavía. Esta precuela sentará las bases para el mundo que podemos ver en la trilogía de películas y libros.

Así que es probable que en esta nueva historia podamos ver la construcción y separación de los distritos y la evolución del gobierno hasta lo que ya conocemos. O al menos más detalles sobre como es que todo esto ocurrió. Ya que se llevaría a cabo 10 años después de la creación de Los Juegos del Hambre.

Exciting news, Hunger Games fans: A prequel novel set 64 years before the events of The Hunger Games is coming May 2020! Read more here: https://t.co/nA7wAYX4Fz pic.twitter.com/3JdeCTcAQp

— Scholastic (@Scholastic) June 17, 2019