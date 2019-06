Pfizer ocultó que uno de sus medicamentos podría prevenir el Alzheimer

Se trata de medicina para artritis que se dice que podría reducir el riesgo de Alzheimer hasta en un 64 por ciento.

Ha surgido un reporte con una seria acusación para Pfizer, y es que The Washington Post asegura que la empresa farmacéutica estadounidense lleva varios años ocultando que uno de sus medicamentos podría ser muy efectivo para prevenir el Alzheimer (vía BBCNews).

Se trata del medicamento llamado Enbrel que es un desinflamatorio empleado para tratar la artritis reumática, pero que según el informe también parece reducir el riesgo de Alzheimer en un 64 por ciento.

Se menciona que fue en 2015 cuando debido a un análisis de cientos de miles de reclamaciones de seguros, investigadores de Pfizer descubrieron que Enbrel tenía los efectos positivos para la prevención del Alzheimer, sin embargo decidieron mantener en secreto la información.

Por razones científicas

Aunque el artículo de cierta forma sugiere que la decisión de la farmacéutica tiene que ver con temas financieros, en Pfizer aceptan que no dieron a conocer la información pero aseguran que fue simplemente por razones científicas.

Y es que la compañía señala que en sus revisiones internas decidieron que Enbrel no se mostraba prometedora para la prevención del Alzheimer debido a que la droga no llega directamente al tejido cerebral, además de que prefirieron no publicar los datos por sus dudas sobre los resultados ya que podrían haber llevado a científicos externos por un camino inválido debido a que la sinopsis de sus hallazgos no cumplió con sus rigurosos estándares científicos.

Ante esto, el reportaje también incluye opiniones de expertos que consideran que Pfizer debió haber compartido la información, quienes señalan que los datos resultarían útiles para la comunidad científica ya que les permitirían tomar mejores decisiones.

Un punto que vale la pena recordar es que precisamente en enero del año pasado Pfizer anunció el cierre de su división de neurología que se encargaba del tratamiento contra el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson debido a que concluyeron que su dinero estaría mejor invertido en otro lado después de haber gastado millones de dólares en la búsqueda de alternativas.