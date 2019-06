Las 12 películas más esperadas del verano 2019

Terminó Avengers: Endgame. Pero aún queda mucho cine por ver. Aquí una breve selección de las películas que se estrenarán en el verano de 2019 que no te puedes perder.

El mayor evento cinematográfico del año sin duda ha sido Avengers: Endgame. Sin embargo la industria del cine tiene aún muchas películas por estrenar que podrán ser del interés de todos.

Ya sea por su temática científica, nerd, geek o su potencial viral con nuestra cultura popular contemporánea. Aquí nuestra selección de las 12 películas más esperadas del verano de 2019 al 2020.

X-Men: Dark Phoenix – 7 de junio de 2019

Las primeras reseñas acaban de ser publicadas hace unas horas y todas apuntan a que será la gran decepción del año. Hablamos de algo tan grande como la recepción que tuvo el final de Game of Thrones.

Algo tan grande que podría matar la franquicia como pasó con The Amazing Spider-Man 2. Habrá que verla para constatar la debacle.

Men in Black International – 14 de junio de 2019

Esta cinta tiene la dura misión de demostrar que esta saga puede sobrevivir sin la intervención directa de Will Smith como protagónico. En su lugar trajeron a Thor. Y la cinta promete. Aunque su éxito se mantiene aún en duda.

Child’s Play – 21 de junio de 2019

El reboot de Chucky el Muñeco Diabólico. Tendrá la voz de Luke Skywalker y cada nuevo avance nos llena de mayor incertidumbre sobre si estará a la altura de la original. Pero lo que es un hecho es que todos la vamos a ver.

Toy Story 4 – 21 de junio de 2019

A estas alturas entre todos los avances publicados ha quedado en claro que la trama sería un refrito de lo que ya vimos en las tres películas anteriores. Pero los personajes son absolutamente amados; y si Pixar está involucrado todos estaremos ahí para verla.

Spider-Man: Far From Home – 2 de julio de 2019

Quienes tengan nostalgia por el Universo Cinematográfico de Marvel y lo visto en Avengers: Endgame estarán aquí. Se trata del cierre oficial de la fase 3 del MCU y parece que van a elevar el juego a un nuevo y complejo nivel que interconecta TODO.

The Lion King – 19 de julio de 2019

Jon Favreau, el autor del nacimiento del MCU. El único que ha adaptado una versión Live Action legendaria de Disney, con The Jungle Book, tiene la dura misión de mantener su legado y reinterpretar uno de los clásicos más queridos.

Revivir El Rey León lucía imposible. Pero este hombre con este reparto son los únicos capaces de lograrlo.

Once Upon a Time in Hollywood – 26 de julio de 2019

La nueva película de Quentin Tarantino. No cuenta con impresionantes efectos digitales, ni su temática es relativa a lo nerd o lo geek. Pero cualquier estreno de una cinta suya es suficiente motivo para generar ruido, controversia y apuntar para volverse material de culto para la cultura pop actual.

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw – 2 de agosto de 2019

Vimos hace unas semanas el estreno delirante y absurdo de su primer tráiler. Apunta para convertir esta franquicia en una fuente inagotable de absurdos, acción y alta tecnología. James Bond tiene nueva competencia.

IT Chapter Two – 6 de septiembre de 2019

La primera parte de este remake contra todo pronóstico se convirtió en algo inmensamente popular. El trabajo de adaptación fue ejemplar y lograron volver aún más perturbadora una historia que nos ha acompañado por generaciones.

El tráiler de su secuela promete aún más sustos y momentos legendarios llevados de las páginas del libro a la pantalla.

Joker – 4 de octubre de 2019

Luego de la decepción terrible con Suicide Squad esta versión de Martin Scorsese promete narrarnos una historia de origen peculiar para el payaso loco del crimen. Hay un montón de guiños a The King of Comedy y Taxi Driver. Lo que tiene a todos los fans verdaderamente intrigados.

Gracias a ello se ha convertido en una de las películas más esperadas del año.

Gemini Man – 4 de octubre de 2019

Will Smith contra Will Smith. No necesitamos decir más.

Zombie Land: Double Tap – 11 de octubre de 2019

No hay tráiler, no hay póster, no hay detalles de la trama extensos. Nada. Pero se estrenará justo a 10 años del estreno de la primera cinta.

Encima regresa el reparto original con Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin.

¿Verdad que hay vida después de Thanos?