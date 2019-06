Así puedes desbloquear un PDF protegido sin tener que descargar ningún programa

En esta nota veremos dos formas muy sencillas de cómo acceder a un PDF bloqueado sin necesidad de descargar nada a nuestro equipo.

Si acostumbras a buscar documentos en línea, seguramente te has topado con la siguiente situación: descargas un PDF que te puede ser muy útil como fuente para la investigación que estás haciendo. Sin embargo, cuando lo haces te das cuenta que está protegido. Siendo así, no puedes imprimir ni copiar ninguna parte, lo cual te termina complicando un poco la vida.

Existen dos tipos de PDF protegidos. Unos (los peores) son los protegidos por un usuario y no te permiten si quiera visualizarlos. Otros son los que acabamos de mencionar, que son protegidos por los propietarios y no te permitirán editar, copiar ni imprimir. Ambos necesitan una contraseña para poder quitar sus limitaciones, pero por supuesto no la tienes.

Por eso traemos un pequeño tutorial con dos métodos para quitar esas molestas contraseñas. En este artículo no te pediremos descargar ningún programa, por lo que se te hará más fácil aplicar estos procesos:

Desbloqueo por Google Drive

Lo primero que tienes que hacer es abrir tu página de Google Drive. Allí tienes que arrastrar el archivo PDF protegido para subirlo a la plataforma.

Una vez subido, dale doble click al archivo. A continuación selecciona el icono de impresión que está en la esquina superior derecha u oprime el atajo de teclado correspondiente. En Windows es Ctrl + P, mientras que en Mac es Cmd + P.

Deberás dirigirte a la sección que dice "Destino". En ese punto oprimes el botón "Cambiar" o "Ver más…". Hecho esto aparecerá una lista de opciones y deberás selecionar "Guardar como PDF". De esta forma se descargará a tu computador como un PDF no protegido.

Desbloqueo por página web

Si la anterior forma fue sencilla, esta lo es aún más. Solamente accede a la página web Sodapdf.com y esta se encargará de desbloquear el archivo.

En la caja que ves podrás arrastrar y soltar dentro el PDF. También podrás seleccionar en "Choose File" para buscarlo entre tus documentos. Como si fuera poco, adicionalmente puedes buscarlo si está presente en tu Google Drive o Dropbox. Después de eso ya podrás descargarlo nuevamente como un archivo no protegido.