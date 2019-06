PCI-SIG anunció PCIe 6.0: promete ancho de banda de hasta 256 GBps

El nuevo estándar doblaría la cantidad de gigatransferencias por segundo, cuando PCIe 5.0 ni siquiera se ha implementado de manera oficial.

El estándar PCIe 4.0 está de estreno con la salida de la nueva serie Ryzen 3000 de AMD. Sin embargo PCI-SIG ya está mirando al futuro: el ente de estándares anunció PCIe 6.0, la nueva especificación que estará terminada y pasará a producción durante el 2021.

Lo importante del anuncio es la velocidad que podría llegar a alcanzar el nuevo estándar: la interfaz doblaría la tasa de gigatransferencias de 32 GT/s -de PCIe 5.0- a 64 GT/s. ¿Qué significa esto? Un ancho de banda efectivo de unos impresionantes 256 gigabytes por segundo, con el mismo máximo de 16 canales.

Un ejemplo didáctico: una placa madre con un puerto PCIe 6.0 podría llenar -teóricamente- un disco duro de 1TB en sólo 4 segundos.

La forma en la que se busca conseguir dicha velocidad es cambiando el mecanismo base de comunicación en serie. Hasta el momento, la interfaz PCIe -hasta su versión 5.0- usa un encoding NRZ binario de 128b/130b. Sin embargo el nuevo estándar cambiará su método de codificado a PAM4, o modulación de amplitud de pulso, la que es capaz de transmitir más datos usando el mismo ancho de banda.

Aquello no es tan sencillo: PAM4 es propenso a pérdida de datos por ruido inducido y aleatorio, especialmente en señales en serie así de rápidas. La especificación busca remediar aquello con FEC (Corrección Adelantada de Errores, por sus siglas en inglés) de baja latencia para mejorar la eficiencia del ancho de banda.

La especificación también será retrocompatible con el resto de interfaces PCIe ya existentes.

Respecto a los equipos con PCIe 4.0, que durará bastante poco como estándar, cabe mencionar que la retrocompatibilidad es un tema importante. Si estás esperando esa velocidad de transferencia por alguna aplicación en particular, te recomendamos esperar a PCIe 5.0; de lo contrario no tiene mucho sentido mientras no existan máquinas de cómputo -o dispositivos de almacenamiento- que la aprovechen totalmente.

Ciclos de 3 años para PCIe

Con este anuncio, PCI-SIG llegó a la meta de desarrollo que se había propuesto: doblar el ancho de banda del estándar cada tres años. Si bien PCIe 4.0 tomó 7 años para estar listo y recién hoy estamos viendo los equipos que se aprovechan del estándar, PCIe 5.0 ya está listo desde Mayo de este año, y es posible que equipos con la tecnología aterricen durante el 2020.

Eso significa que PCIe podría cumplir fácilmente la meta de aterrizar la especificación en 2021. Si nos guiamos por el terreno sembrado por la interfaz anterior, dispositivos que aprovechen ese insano ancho de banda podrían ser anunciados durante el 2022.