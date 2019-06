Oruga paraliza tren de alta velocidad en Japón y le arruina el día a 12 mil personas

Bastaron tres centímetros de una oruga rostizada para fastidiar el día de 12 mil pasajeros en la red ferroviaria Shinkakansen de Japón.

Japón es un lugar extrañísimo y parece que las noticias retorcidas simplemente no dejan de fluir en aquella nación. Hace 24 horas les compartimos el extraño caso de la botarga fugitiva y ahora tenemos la historia de una oruga que se cargó uno de los sistemas de trenes más avanzados del planeta.

Según reporta CNN, hace tres semanas, el 30 de mayo para ser exactos, la red ferroviaria Shinkakansen de Japón se vio inexplicablemente paralizada alrededor de las 9:46 AM.

Cerca de 26 trenes cancelaron sus recorridos y otros tantos se vieron atorados a medio trayecto, arruinando la mañana de 12 mil pasajeros desde la región de Kyushu. La causa: un apagón repentino del sistema eléctrico que alimentaba la línea completa.

Luego de un rato todo volvió a la normalidad pero no ha sido hasta ahora que se ha revelado quién fue la culpable de todo este incidente. No se trató de un grupo de hackers, ni de criminales sofisticados, no. Fue una simple oruga.

Resulta que la criatura de apenas tres centímetros de largo se metió por un hueco de una caja de energía. A partir de ahí la oruga caminó hasta que decidió bajar a un cable de alta tensión. Lo que provocó un enorme corto circuito que los calcinó junto a buena parte de la red eléctrica del tren.

Las autoridades descubrieron pronto al causa de todo. Pero no habían hecho pública la información hasta ahora, que ya pasó el suficiente tiempo.

Los funcionarios se comprometen a verificar toda la red; y garantizar con ello que no vuelva a suceder otra vez lo mismo.

Hasta pronto, oruga, que La Fuerza te acompañe.