One Punch Man estrena tráiler de su primer juego de peleas

Por fin podremos jugar con todos nuestros personajes favoritos de One Punch Man en este nuevo juego de pelea para consolas y PC.

Se anunció el primer videojuego de peleas basado en el universo de One Punch Man. El cual estrenó un tráiler bastante llamativo, mostrando a Saitama como personaje a elegir.

El héroe que nadie conoce

El juego llevará por nombre One Punch Man A Hero Nobody Knows. Y de acuerdo con información de Namco Bandai, este será un juego de peleas de 3 vs 3. Pero con la peculiaridad de que Saitama se podrá elegir. En el tráiler podemos ver como el Calvito con Capa es básicamente inmune a todos los ataques que se hacen contra él.

Es decir, nada lo mueve y en cambio parece que podremos usar sus ataques más representativos. Estamos hablando del Golpe Serio y Golpes Normales Consecutivos, aunque no se ve el efecto que estos tienen al ser utilizados.

Aquí te dejamos el tráiler de este juego que nos morimos por probar.

En cuanto al gameplay, parece que tendrá uno muy similar a lo visto en Tekken. Y tiene sentido, puesto que no todos los personajes se mueven a la velocidad de la luz ni pueden volar.

El juego es desarrollado por Spike Chunsoft, quienes se encargaron del desarrollo de Jump Force. Y a pesar de que suena algo preocupante, Jump Force tenia que implementar mecánicas de muchas series, y este solo de una. Así que supongo que es más sencillo enfocarse en lanzar un buen juego de calidad enfoca en una sola serie.

No se ha confirmado la fecha de lanzamiento, pero al parecer lo podremos ver “pronto” en Xbox One, PlayStation 4 y PC. Además confirmaron que el juego contará con las voces originales japonesas. En cuanto actuaciones de voz de otros lados, no estarán presentes en el juego. Pero al menos lo tendremos subtitulado a varios idiomas.

Así que crucemos los dedos para que tengamos fecha de lanzamiento pronto. Y podamos hacer retas en las que ganemos de un solo golpe.