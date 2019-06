Oficial: Toda los celulares Nokia se actualizan a Android 9 Pie

Hoy recibimos una excelente noticia, y es que se confirma que todo Nokia existente con Android se actualizan a Android 9 Pie.

Así lo confirmó Juho Sarvikas, CPO de HMD, la empresa que lleva los celulares Nokia hoy en día.

Excited to share that our most affordable smartphone, Nokia 1, upgrades to Android 9 Pie starting today. Now there is a Nokia smartphone for everyone running Pie – bringing to you the latest experiences from Google. Nokia phones just keep getting better #Getsmart #Nokiamobile pic.twitter.com/BYONKx6q5n

— Juho Sarvikas (@sarvikas) June 25, 2019