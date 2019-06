El Nokia 1 Plus llega a Colombia: Conoce las características de este gama de entrada

Nokia ha estado apostando por traer a Colombia equipos tanto de gama media como de entrada. Se trata de celulares con hardware no tan competitivo ni abrumador como otros de los que solemos hablar aquí, pero que cuentan con un precio muy asequible. Esto, sobre todo para aquellas personas que solamente necesitan una herramienta para comunicarse. Este es el caso del Nokia 1 Plus.

Por supuesto, se trata de una actualización del Nokia 1 que había llegado al país hace casi un año. Por lo tanto, veremos algunas características muy similares pero ligeramente mejores. Veamos qué nos ofrece:

Como podemos ver, el Nokia 1 Plus trae Android Go. Esto le permite disfrutar de un sistema operativo ligero sin aplicaciones preinstaladas ni capas de personalización que en muchas ocasiones pueden resultar incómodas. Por lo tanto, es una versión de Android que le queda perfecta a un teléfono de este tipo.

Eso no quiere decir que alguien se vaya a ver limitado por usar esta versión de Android. Podrá de todas formas tener acceso a aplicaciones optimizadas para Android Go y seguir recibiendo actualizaciones de seguridad. Así lo aclaró Felipe Behar, Country Manager de HMD Global en Colombia:

“Los colombianos, al comprar teléfonos inteligentes por primera vez, aspiran a obtener una gran experiencia. Es por eso que, bajo nuestro compromiso de ser cada vez mejores, el Nokia 1 Plus viene equipado con Android 9 Pie (edición Go) para que los usuarios disfruten del sistema Android más reciente. El Nokia 1 Plus trae actualizaciones de seguridad mensuales y actualizaciones de Android gratuitas, convirtiéndolo en el equipo ideal para la cotidianidad".