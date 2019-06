No Man's Sky: Fanáticos agradecen a los desarrolladores con un cartel especial

No Man’s Sky fue un juego que causó mucha polémica antes y después de su lanzamiento. Cuando sus primeras imágenes fueron mostradas, prometía ser una experiencia como ninguna otra. Visitar planetas llenos de vida y únicos unos de los otros además de tener básicamente una infinidad de estos por conocer. Sonaba a uno de los mejores juegos que pudieran existir en la historia, pero no fue así.

Después de su salida, se notó un cambio radical entre lo presentado previamente y lo real, ya que no se parecían en nada. Los mundos básicamente eran iguales unos a los otros con criaturas muy mal programadas. Además de que se había prometido que sería una experiencia multijugador, pero resulto no ser cierto.

Así que las personas no solamente comenzaron a pedir su reembolso por el juego, hubo incluso demandas. Puesto que se había lanzado el juego con publicidad engañosa. Realmente no fue un buen inicio para No Man’s Sky ni para su casa desarrollada Hello Games.

Sin embargo el paso del tiempo ayudó mucho al juego a sus creadores, puesto que ya no es igual a la versión de lanzamiento. Gracias a muchas más cosas por hacer, nuevas criaturas, multijugador real y muchos otros detalles extras. Se logró hacer de No Man’s Sky una experiencia más cercana a lo que se había prometido desde un principio y todas esas actualizaciones fueron gratuitas.

Así que les costó tiempo, dolor y esfuerzo pero lo lograron, y hoy en día la comunidad de este juego se mantiene activa y feliz. Por lo mismo, hubo algunos fanáticos que decidieron agradecer al equipo de desarrollo por todo su trabajo. Por lo que hicieron esto.

our community has bought the billboard outside our office to say Thank You

Oh. My. God.https://t.co/oGTjFI4WWG

— Sean Murray (@NoMansSky) June 13, 2019