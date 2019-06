Avalancha de Nintendo: 14 juegos y una consola nueva se filtran en Amazon

Nintendo aprovechará las actividades del E3 para hacer sus propios anuncios en un Direct. Y todo apuntaría a que tal vez quieren robarse todos los reflectores ya que tendrían preparados bastantes lanzamientos.

Al menos esa es la especulación que se detona al enterarnos del "error" cometido por la gente de Amazon UK. En donde actualizó su lista de productos con decenas de entradas nuevas para Nintendo.

Nintendo Switch Console Dummy listed on Amazon UK, could just be a new bundle or a new model, if any of this even means anything https://t.co/nE0mYqizsR pic.twitter.com/YaAlL3YDOc

Todas las actualizaciones corresponder a puro Dummy. Esto quiere decir que Amazon registró la entrada del producto pero los detalles importantes aún no son públicos; hasta que sea el momento de volverlo oficial.

En total son 14 juegos nuevos para la Nintendo Switch los que aparecen en el sistema de Amazon. Junto a ellos hay varios accesorios para dicha plataforma y hasta una nueva consola de esa misma familia. Tal vez una edición especial.

Los títulos de estos juegos no han sido filtrados aún. Solamente se sabe los estudios que estarían detrás de cada título.

Pero esta filtración se alinea completamente con otro reporte previo en donde desde Gamestop comenzó a circular una lista con 20 juegos para la Switch.

Printed out on paper. This was sent in by a Gamestop employee on my server. Reminder that SKUs are just placeholders for new games, so these don't tell us much but are great for speculation. pic.twitter.com/pWy6uUhFol

— Sabi (@New_WabiSabi) June 1, 2019