New York Times acusa a EE. UU. de hackear a Rusia y Trump los llama traidores

La Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos al parecer volvió, y más cruda que nunca. The New York Times destapó la cloaca sobre esta nueva etapa y Donald Trump está tan furioso que los llamó traidores de la patria.

La historia se compone de dos partes. Una que salió a la luz por una labor periodística y otra tan pública que puede ser consultada ahora mismo a través de Twitter.

Todo inició el sábado 15 de junio de 2019 con el New York Times; que publicó un extenso y explosivo artículo. En donde acusó a Estados Unidos de escalar sus ataques contra la infraestructura energética rusa.

El reportaje asegura, a partir de datos provistos por informantes anónimos, que los ciberataques contra la red eléctrica de Rusia habría incrementado a lo grande. Instalando un malware potencialmente peligroso para paralizar el sistema de todo el país.

Este programa malicioso habría sido instalado con un afán preventivo. En caso de que las hostilidades entre Rusia y Estados Unidos escalasen a un nivel más grave.

Funcionarios del Pentágono y otras centrales de inteligencia en el país afirmaron al diario que existe una "amplia vacilación" de contarle a Donald Trump cualquier detalle sobre operaciones de este tipo realizadas en Rusia.

Todo bajo el temor de que esté enterado, reaccione y retire revierta cualquier medida preventiva que pueda nivelar las condiciones en caso de algún conflicto cibernético contra Rusia.

Legalmente el comandante del comando cibernético, el general Paul Nakasone, tiene el poder de realizar operaciones en línea ofensivas sin necesidad de aprobación presidencial.

A la par que se tienen antecedentes documentados de Trump compartiendo información clasificada con funcionarios rusos. Así que esa suma de factores detonó el segundo episodio este domingo.

La publicación del New York Times hizo bastante ruido en la red. Suficiente para que por la noche de ese mismo día Donald Trump tomó su cuenta de Twitter; para desmentir todo y acusar de algo grave al diario:

…..ALSO, NOT TRUE! Anything goes with our Corrupt News Media today. They will do, or say, whatever it takes, with not even the slightest thought of consequence! These are true cowards and without doubt, THE ENEMY OF THE PEOPLE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2019