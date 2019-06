Después de ataque de fanáticos religiosos a Netflix, Amazon Prime quiere cancelar Stranger Things

Ok, así va este tema: fanáticos religiosos quieren que Netflix cancele la serie Good Omens, donde se pinta al diablo como bueno y a dios como el malo. El tema es que la serie es de Amazon Prime. Fantástico ¿verdad?

Puedes leer más sobre eso a continuación:

La petición ya lleva más de 20 mil firmas y evidentemente ya son el hazmerreír de internet por su equivocación. Lo más chistoso viene después, porque evidentemente las marcas iban a aprovechar esto, para goce de nosotros.

A través de redes sociales, Netflix UK prometió no hacer más la serie de Amazon (jaja):

ok we promise not to make any more https://t.co/TRPux36kcX

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) June 20, 2019