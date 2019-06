Fuga de Netflix: estos grandes clásicos abandonan la plataforma en junio 2019

Listamos las películas que acaban de salir de Netflix en algo que parece una purga masiva.

Netflix se está preparando para la tormenta y parece que ha llegado el primer momento rudo para ellos. Este mes de junio hubo varias películas que abandonaron la plataforma. Sucede cada 30 días, sí. Pero esta ocasión nos llama la atención la calidad de las producciones que salieron.

Durante los últimos días se ha especulado que la plataforma habría firmado acuerdos comerciales preventivos para obligar a volver muchos de los contenidos pertenecientes a otros estudios.

Pero hoy por hoy parece que Netflix ha pasado por una purga considerable. Aquí la lista de películas geniales que dejaron la plataforma:

Pulp Fiction (1994)

Quentin Tarantino

Kill Bill Vol. I & II (2003)

Quentin Tarantino

The Girl with the Dragon Tattoo (2011)

David Fincher

Ratatouille (2007)

Brad Bird

No Country for Old Men (2007)

Ethan & Joel Coen

Anomalisa (2015)

Charlie Kaufman & Duke Johnson

Serendipity (2001)

Peter Chelsom

Good Will Hunting (1997)

Gus Van Sant

Pride & Prejudice (2005)

Joe Wright

Village of the Damned (1995)

John Carpenter

Amelie (2001)

Jean-Pierre Jeunet

The Others (2001)

Alejandro Amenábar

Room (2015)

Lenny Abrahamson

The Lovely Bones (2009)

Peter Jackson

Psycho (1960)

Alfred Hitchcock

Horns (2013)

Alexanre Aja

Blue Exorcist (2012)

Atsushi Takahashi

Illegal (2010)

Olivier Masset-Depasse

One Night (2016)

Minhal Baig

Lore (2012)

Cate Shortland

Delhi in a Day (2011)

Prashant Nair

Gringo: The Dangerous life of John McAfee (2016)

Nanette Burstein

The DUFF (2015)

Ari Sandel

Leap Year (2010)

Anand Tucker

Estocolmo (2013)

Rodrigo Sorogoyen

The Stanford Prison Experiment (2016)

Kyle Patrick Alvarez

La vita è bella (1997)

Roberto Benigni

She's All That (1999)

Robert Iscove

El hecho de que estos títulos abandonen Netflix este mes de junio de 2019 no significa que jamás regresarán. O que no estén disponible en la plataforma desde otros países.

Pero al parecer puede ser interpretada como una señal de que se avecinan fuertes cambios.