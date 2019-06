Netflix se asocia con directores de Avengers para lanzar serie animada para la plataforma

La nueva serie de Netflix se llamará The Gathering y se basará en el popular juego de cartas Magic siendo dirigida por los hermanos Russo.

La compañía Netflix se ha asociado con los hermanos Russo, directores de la famosa y taquillera saga Avengers, para lanzar un nuevo estreno en la plataforma de streaming la cual se llamará The Gathering y estará basada en el popular juego de cartas Magic.

La gran asociación de los Hermanos Russo con Netflix también tendrá como invitados a la editorial Wizard of the Coast y a la compañía Hasbro los cuales se encargarán de supervisar la serie. El programa se encargará de ampliar las historias de los Planeswalkers, los conocidos héroes y villanos del mítico juego de cartas.

Aún no se conoce cuantos capítulos tendrá la primera temporada de esta serie animada ni tampoco todavía existe una fecha oficial para su estreno.

Netflix y Avengers

Según una declaración oficial de los hermanos Russo "Hemos sido grandes fanáticos y jugadores Magic: The Gathering durante todo el tiempo que ha existido, por lo que poder ayudar a que estas historias cobren vida a través de la animación es un verdadero proyecto de pasión para nosotros".

En la producción de la serie participarán Henry Gilroy (Star Wars : The Clone Wars) y también José Molina (The Tick), quienes participarán como Showrunners, Bardel Entertainment, el cual es un estudio de grabación que tiene como grandes proyectos a su haber como Rick and Morty de Adult Swim.

Recordemos que el recordado juego Magic : The Gathering fue lanzado por primera vez en el año 1993, transformándose en un clásico para muchos fanáticos alrededor del mundo, sumando un total de casi 40 millones de jugadores alrededor del mundo.

Es más, existen también diversos libros los cuales tratan sobre la mitología del juego de cartas los cuales han sido publicados a lo largo de estas décadas recientes.

Finalmente, la compañía no ha señalado cuando será el estreno oficial de la serie pero se espera que durante el segundo semestre del 2019 ya se tenga una estimación cuando podría ser la fecha oficial para que podamos de esta serie dirigida por los hermanos Russo.