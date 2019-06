Explícanos el final: Neon Genesis Evangelion está disponible en Netflix ahora

Sacando los parches de NERV.

La aclamada serie que marcó a tantos a través de las décadas, Neon Genesis Evangelion hace su arribo a la plataforma de streaming.

Así es, hoy los usuarios en redes sociales empezaron a enloquecer al darse cuenta que los capítulos ya estaban libres para verse en Netflix.

Los 26 capítulos muestran al protagonista Shinji Ikari, que quince años después de un cataclismo se hace piloto de NERV, la organización de su padre que lucha contra los "monstruos" (ángeles) que caen del cielo.

Evidentemente la saga es harto más compleja que lo anterior, pero para quiénes no la hayan visto, es un buen puntapié inicial para empezar a entender lo que va sucediendo en el animé.

Culturalmente, casi desde los inicios del internet que hay "memes" sobre el final de la serie, el cual no podemos adelantar (porque no podemos), y es que para muchos es bastante "peculiar", pero no adelantemos más. Si no la viste, ahora es cuando, corre. Si ya la viste, de seguro ya la quieres ver otra vez.