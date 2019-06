La NASA descubre un símbolo de Star Trek en la superficie de Marte

En una noticia que sin duda será del agrado de los fans de la ciencia ficción, se ha dado a conocer que la NASA descubrió en la superficie marciana una figura que luce muy similar al logo de la Flota Estelar de Star Trek.

El equipo detrás de la misión Mars Reconnaissance Orbiter (HiRise) publicó a través de su cuenta en Twitter una imagen donde muestran un montículo en Marte que tiene una formación que, tal como pueden ver en las imágenes, tiene gran parecido con el comentado símbolo de la fuerza exploradora y militar de la Federación Unida de Planetas.

Incluso ellos mismos bromean con el parecido en el comentario que acompaña la imagen que se ha hecho viral.

Caption Spotlight (12 Jun 2019): Dune Footprints in Hellas

Enterprising viewers will make the discovery that these features look conspicuously like a famous logo.

More: https://t.co/CAq5xBbDwf

NASA/JPL/University of Arizona#Mars #science pic.twitter.com/N5MfKQPiYt

— HiRISE (NASA) (@HiRISE) June 12, 2019