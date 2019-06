La NASA te invita a que tu nombre llegué a Marte en la próxima misión del 2020

La NASA abrió una convocatoria en la que todo mundo puede participar totalmente gratis y es tan simple como meter tus datos para que tu nombre vaya a Marte.

Si quieres que tu legado no solamente se quede en este mundo, sino que se quede en Marte. Entonces la NASA tiene la propuesta perfecta para ti. Ya que por medio de un nuevo proyecto, la NASA llevará tu nombre hasta el planeta rojo.

Envía tu nombre a Marte

Literalmente, el proyecto lleva por nombre “Send your Name to Mars” y para participar en este concurso solo necesitas internet. Ya que deberás entrar el sitio web oficial de la NASA e ingresas tu datos personales. Los cuales son nombre completo, país, código postal y correo electrónico.

Ya con estos datos, el Mars 2020 Rover podrá llevarte a Marte de manera simbólica. Cabe mencionar que cada nombre grabado en los chips de silicio que llevará por dentro del Rover. Y el tamaño de los nombres será de unos 75 nanometros, es decir que serán mucho más pequeños que el grosor de un cabello humano.

Aún así es algo extremadamente curioso y tan sencillo de hacer, que es bueno. Además de que el registro es bastante sencillo de realizar y el formulario se llena de una manera muy fácil. Si quieres participar en este proyecto de la NASA, te dejamos el link de registro aquí mismo.

Pero no creas que solamente es mandar tu nombre y ahí se queda todo. Puesto que la NASA te enviará un “pase de abordar” personalizado. Este es como si fuera un boleto de avión pero con destino a Marte. Por lo que ese será tu recuerdo que tu nombre se encuentra en el planeta más famoso de la ciencia ficción.

No esperes mucho, puesto que tienes hasta el 30 de Septiembre de este mismo año para enviar tu información a la NASA. Sonará muy raro pero creo que vale mucho la pena hacerlo, ninguna otra corporación o entidad te ofrecerá lo mismo totalmente gratis.