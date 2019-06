Es oficial: NASA abre Estación Espacial Internacional a empresas privadas

Trump amenazó y cumplió. Desde hace meses se hablaba de la posibilidad de que la Estación Espacial Internacional (ISS) se abriera a proyectos de la iniciativa privada. Y ahora la NASA lo ha vuelto oficial, con toda la ceremonia necesaria y la presentación de un plan de cinco etapa para abrir sus puertas.

Todo esto se reveló en una extensa conferencia este 7 de junio de 2019. Donde la Agencia Espacial, a través de su portavoz oficial, Stephanie Schierholz, habló directamente sobre esta nueva etapa para la querida ISS, junto a un panel de expertos.

LIVE from @Nasdaq: Watch our experts talk about our plan for a robust economy in low-Earth orbit, including commercial and marketing activities. Ask questions using #askNASA. https://t.co/pYYrf4klb7

— NASA (@NASA) June 7, 2019