Viaje por la calle de la melancolía: Cómo volver a ver todas tus fotos viejas de MySpace

¿Quieres dar un paseo por la calle de los recuerdos de la mano de MySpace? ¡No sientas vergüenza de revivir ese peinado emo!

Muchos de nosotros no somos precisamente nuevos en las redes sociales; sino veteranos que han recorrido etapa por etapa de esta historia en desarrollo. Y no se puede hablar de la historia de las redes sin mencionar a MySpace, el hogar de todos nosotros en la adolescencia. Algo así como hoy lo es Facebook, Twitter, Instagram, etc.

Si bien la mayoría de la gente ya no usa esta plataforma, todavía existe, y las fotos que subiste ahí alguna vez, también. ¿Quieres volverlas a ver? ¿Crees estar mentalmente preparado para tal impacto? Entonces sigue leyendo.

Reencuentra tus viejas fotos de MySpace

¿Olvidaste tu contraseña? Vaya pregunta, es muy probable que sí. Entonces entra aquí para recuperarla. Eso sí: haz memoria y recuerda el correo que usabas para tu MySpace, por muy vergonzoso que sea.

Lamentamos decirte que MySpace ya no es lo que recuerdas ni como lo recuerdas. Ahora todo es diferente. ¿Quieres ver tus fotos viejas? Bueno, pues no las encontrarás en “Fotos” (!). Las podrás encontrar en “Uploads” en el menú del lado derecho, debajo de “Mixes”.

¿Y esto qué es? ¿Y las fotos? Como te dijimos, MySpace ya no es lo que era y ahora nada parece tener sentido. Pero calma, tus fotos están en las opciones ProfileMix y CoverMix que ves en esa pantalla.

Ahora están frente a ti todas tus fotos: vergonzosas, extrañas, emo y tomadas de arriba hacia abajo, listas para ser compartidas en Facebook y Twitter para que todos sepan que realmente siempre has sido guapo, hasta en tu etapa incómoda.

¿Qué tal? ¿Bonitos recuerdos?