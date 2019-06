Murió a la edad de 75 años: Falleció Max Wright de la popular serie "ALF"

A Wright se le diagnosticó un linfoma en 1995, pero supuestamente había estado en remisión durante algún tiempo.

La estrella de ALF, Max Wright, murió este miércoles a la edad de 75 años luego de una larga batalla contra el cáncer, en una vida vinculada a ciertos escándalos personales.

George Edward Maxwell Wright (Detroit, Míchigan; 2 de agosto de 1943 – Hermosa Beach, California; 26 de junio de 2019) era el nombre completo del artista, quien además de la actuónaci óera pianista.

De 1986 a 1990, el actor interpretó al padre en la adorable comedia de NBC sobre una "forma de vida alienígena" (ALF, en sus siglas en inglés) que se une a una familia humana.

Wright falleció en su casa en Hermosa Beach, California, informó su agente.

A Wright se le diagnosticó un linfoma en 1995, pero supuestamente había estado en remisión durante algún tiempo.

El actor de carácter con gafas era mejor conocido por ALF, pero también apareció en The Norm Show, Buffalo Bill, Misfits of Science y Dudley, e hizo fotos como invitado en Friends, Taxi, Cheers, Quantum Leap, Ghostwriter, Murphy Brown, Mad About You, Drew Carey Show y Murder.

Según Wikipedia, se casó en 1965 con el amor de su vida, Linda Wright, con la que tuvo dos hijos: Ben y Daisy y con quien estuvo casado hasta la muerte de ella en el 2017 producto de un cáncer de mama. La vida privada de Wright no ha escapado del ojo público; Wright comenzó a caer en un pozo depresivo por el cual sufrió muchos problemas de carácter público; fue detenido por conducir alcoholizado en dos ocasiones (2000 y 2003). En el mes de Abril del año 2001 se filtraron imágenes que fueron publicadas en el National Enquirer, donde se lo veía consumiendo crack en una habitación junto a dos vagabundos, mientras se besaban y realizaban un filme de contenido pornográfico gay.