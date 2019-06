Murder Mistery y Adam Sandler rompen otro récord en Netflix

Cuando Netflix anunció su trato con Adam Sandler para producir y protagonizar un montón de películas exclusivas nadie lo tomó en serio. Todos creían que era un mal chiste, pero Murder Mistery, su más reciente estreno acaba de cerrarle la boca a los detractores.

A través de una publicación en una de sus cuentas oficiales de Twitter, la popular plataforma de streaming reveló que la cinta ha roto un brutal récord de audiencia entre los suscriptores de Netflix:

🚨ADAM SANDLER AND JENNIFER ANISTON BREAKING NEWS ALERT🚨

30,869,863 accounts watched Murder Mystery in its first 3 days – the biggest opening weekend ever for a Netflix Film. 13,374,914 accounts in the US and Canada, and 17,494,949 more worldwide.

— Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) June 18, 2019