MTV Awards 2019: Thanos y Capitana Marvel arrasan en los premios

Los MTV Awards 2019 reconocieron el trabajo de dobles de acción en Capitana Marvel y el villano que resultó ser Thanos.

Este 17 de junio de 2019 se celebraron los MTV Movie & TV Awards 2019, en donde se premia mediante un sistema de votaciones directo del público a lo más popular en el cine y la música de todo el año.

Como sería de esperarse las cintas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) estuvieron más qeu presentes Y se llevaron varios premios. Pero hubo dos interesantes que terminaron en manos de la Capitana Marvel y el mismísimo Thanos.

Josh Brolin es el actor encargado de interpretar al titán loco en Avengers: Endgame. Sin embargo, tal como marca la publicación de Twitter ahí arriba, el reconocimiento al mejor villano fue para Thanos, no para el actor.

Superando así a a Jodie Comer (Killing Eve), Lupita Nyong’o (Us), Penn Badgley (You) y Joseph fiennes (The Handmaid’s Tale).

La realidad es que en la categoría no tenía bastante competencia. Tal vez hicieron falta los guionistas de Game of Thrones o algo así para tener incertidumbre sobre quién sería el obvio ganador.

La sorpresa con Capitana Marvel

Sin embargo, tal vez la mayor sorpresa la causó Capitana Marvel. Que ganó el MTV Award a la mejor pelea. Y no fue por su intervención en Avengers: Endgame, sino que fue por una secuencia de acción en su propia película.

Porque definitivamente no nos gustaría estar en una pelea con ella, ¡Felicidades por ganar Mejor Pelea Brie Larson, "Captain Marvel vs. Minn Erva"! #MTVAwards pic.twitter.com/aWdAd5vSgG — MTVLA (@MTVLA) June 18, 2019

Sí, estamos hablando de la lucha entre nuestra protagonista y Minn Erva, esa donde en algún punto se disparan con una pistola de Nerf.

Brie Larson subió a recibir el premio, pero tuvo el detalle de pedir ser acompañada por Joanna Bennet y Renae Moneymaker, sus dobles de acción.

Ahí todas dieron su discurso y celebraron el momento. Lo que ha detonado reacciones de todo tipo n la red. Tanto positivas como negativas.