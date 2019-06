Motorola One Vision: La apuesta más arriesgada del año [FW Labs]

El Motorola One Vision tiene un diseño arriesgado dedicado a la reproducción multimedia. Pero, ¿esto qué tan bueno es? Aquí el análisis.

El Motorola One Visio es una arriesgada e interesante apuesta que Motorola ha lanzado al mercado. Se trata de un equipo de gama media que, además, es "medio Samsung". Es decir: su panel y el procesador Exynos son hechos por el gigante surcoreano. Aunque sí, tiene toda la estampa que los fanáticos de Moto aman, además del Android –casi– puro que los caracteriza.

Las tripas del Motorola One Vision

Pantalla: LTPS/IPS de 6,3 pulgadas, resolución FullHD+ 2.520 x 1.080 pixeles, ratio 21:9

Procesador: Exynos 9609

RAM: 4GB

Memoria interna: 128 GB con slot para microSD

Cámaras traseras: 48 MP f/1.7 y 5 MP, estabilización óptica, Quad Pixel

Cámara selfie/frontal: 25 MP f/2.0

Sistema operativo: Android One (Android 9)

Batería: 3,500 mAh con cargada rápida Turbo Power de 15W

Lo que "salta" a primera vista

Una de las principales características del One Vision es su pantalla, por dos razones: la primera es que la cámara frontal está incrustada directamente en ella. La segunda es su aspecto 21:9.

Este aspecto de pantalla hace que el celular sea alargado y más delgado que los demás. Esto lo hace llamativo, aunque un poco extraño. Probé el celular durante alrededor de dos semanas y realmente para el uso diario, el aspecto de la pantalla no significa un gran problema visual. Aunque sí hay un problema.

Bloqueo y desbloqueo

El lío de la proporción del One Vision está en el lector de huellas. Este se encuentra en la parte trasera, poco más abajo de la cámara, al centro del teléfono. Por su tamaño más largo de lo acostumbrado, alcanzar este con el dedo mientras sostienes el equipo puede ser incómodo y no es muy sencillo acostumbrarse.

Por suerte, hay una salvación: el desbloqueo facial. Este es rápido y eficiente y puedes activarlo para que detecte tu rostro automáticamente cuando enciendes la pantalla. Eso sí, en condiciones de menos luz puede tardar un poco más en reconocerte.

Pantalla

Aquí el punto relevante y la apuesta de Motorola. Han creado un celular "alargado" tipo regla con una pantalla especial para ver contenido multimedia. La idea es que puedas ver Netflix o YouTube (etc.) en formato cinema. Este es el enfoque del teléfono.

Pero… siempre hay un pero. Aparentemente el mundo aún no está preparado para esto. Es difícil encontrar online algún video que aproveche realmente esta pantalla; pues por ahora la gran mayoría están en 16:9 o 18:9, si bien nos va. Por eso realmente el ratio 21:9 del equipo no es más necesario que extraño. Eso sí: si encuentras un video que llene la pantalla y lo sumas con su sonido Dolby; realmente puedes disfrutar de una experiencia interesante. De hecho, increíble pero cierto: se vuelve cómodo ver una película o serie en tu celular.

Sin embargo, la calidad de la pantalla no deja nada que desear. Es buena, bastante buena y puedes elegir entre los modos de color Natural, Saturado o Mejorado. Cualquiera de los tres funciona satisfactoriamente. Aquí la elección depende más bien de tus gustos. No hay quejas al respecto. Recordando: hablamos de un display Samsung, ni más ni menos.

Hablando de la pantalla, no podemos dejar de lado el hecho de que esta tiene un hoyo en la esquina superior izquierda. Este hoyo es la cámara frontal. La pregunta del millón es, ¿molesta? Y la respuesta es: no más que un notch. De hecho a ratos puedes olvidar siquiera que está ahí.

Rendimiento

En este sentido no hay fallas. El rendimiento el One Vision es lo que se espera para un gama media: decente, sin lags y sin congelarse; aunque se siente esa pesadez de un procesador mediano. Justo eso sucede con los juegos. Por ejemplo: para jugar Pokémon Go no tendrás problemas más allá que esa pesadez del celular. Lo mismo pasa con otros juegos que necesitan un rendimiento similar.

Hablando de aplicaciones básicas como Facebook, Instagram, WhatsApp y demás, las cosas corren fluidas y sin letargo.

Rendimiento de la batería

La batería de 3,500 mAh del One Vision te va a durar, por ejemplo, todo un día laboral. Esto, claro, dependiendo del uso que le des. Si es el "habitual", como revisar redes sociales y enviar mensajes por WhatsApp; puedes contar con que si lo llevas bien cargado cuando sales por la mañana, a la tarde llegará todavía vivo a tu casa. La pantalla que tiene es grande, sin embargo; no drena la batería como se ha visto en otros equipos.

Si tu plan es pasar más horas lejos de casa, te recomendamos llevar contigo un cargador o una batería externa, porque probablemente te quedes tirado sin pila por ahí de las 10:00 pm si es que saliste de casa a las 10:00 am aproximadamente.

¿Y qué tal la cámara?

Aquí viene lo interesante. La cámara del One Vision es, quizá, una de las mejores que verás en un Motorola; aunque nos queda a deber un poco en cuanto a procesamiento de imagen. Aún así, para un gama media no está nada mal. Hace lo que debe, simple y llanamente. No hay sorpresas aquí.

Con HDR

Los detalles más ligeros gracias al HDR se notan. Usando esta herramienta las fotos mejoran decentemente, como podrás ver en el detalle de las nubes comparadas con las de la foto de abajo, donde básicamente no se alcanzan a ver.

Sin HDR



En general, el rendimiento de la cámara queda en segundo plano si lo que quieres es estilo y diversión en tus fotos. No hay pierde en sus modos: son lo mejor de la cámara.

Modo Color Directo

Con este modo, puedes seleccionar un color específico dentro de la foto para que se quede "anclado" mientras todo lo demás se vuelve blanco y negro. Seleccionar un color sin terminar haciendo un desastre es un poco complicado; pero con buen pulso y puntería, el resultado es bonito, sin más. Hay diferentes niveles de decoloración para el fondo y puedes aplicar el filtro en tiempo real antes de tomar la fotografía.

Modo retrato

(Presentación en sociedad de Fayito, la mascota oficial de FayerWayer)

Este es uno de los modos mejor logrados del One Vision. El modo retrato es exacto y sabe perfectamente cuál es el objetivo principal y cuál es el fondo; mismo que puedes difuminar con diferente intensidad y efectos. Las fotos Retrato toman un toque cuasi profesional que quedará perfecto para tu Instagram.

Filtros en tiempo real

Dentro del software de cámara también podrás encontrar diferentes filtros (a lo Instagram) que puedes aplicar en tiempo real. Aquí no hay mucho que destacar. Es buena opción para saber qué filtro es el perfecto y tomar la foto con base en eso; aunque no hay mucho más detrás de eso. Útil, pero irrelevante.

Con respecto a la cámara nocturna…

La cámara normal, sin efectos, simplemente no da un buen resultado con poca luz; no importa que estés en el exterior: si es de noche, saldrá excesivamente oscuro todo. Esa es la realidad. Aunque no todo está perdido.

Modo nocturno

El modo nocturno sí ilumina las fotos en condiciones de poca luz y puede sacarte de apuros cuando quieres fotografiar la noche. Eso sí: el problema es que se sienten en el fondo un tanto "cargadas" o demasiado procesadas. Hay "algo" que no se antoja natural, aunque para fines de redes sociales es un resultado decente.

Hablemos de video

En el video también tenemos diferentes modos interesantes y divertidos; además de que su funcionamiento es sencillo y sin pierde.

Cámara rápida

La cámara rápida cumple su cometido. Acelera el video y no ralentiza el celular cuando lo estás tomando. Tampoco es difícil de usar: el software es bastante intuitivo. Los resultados son buenos y puedes decidir entre 4X, 8X, 16X o 32X.

Cámara lenta

La ventaja de la cámara lenta del One Vision es que no se oscurece la imagen como puede pasar con otros celulares. La desventaja es que no puedes elegir qué tan lento quieres el movimiento. Lo que sí puedes elegir es exactamente qué instante del video quieres que se vea en cámara lenta, aunque no en tiempo real. Esta edición podrás hacerla cuando ya esté filmado el video.

Cinemagrafía

via GIPHY

Las cinemagrafías son uno de los modos más ingeniosos de este celular (y algunos otros Moto). Se trata básicamente de una imagen con movimiento. ¿O sea, un GIF? Sí. Después de grabar un breve video, podrás elegir exactamente qué parte de este tendrá movimiento. Las partes que seleccionen se moverán con normalidad. Las que no selecciones se quedarán totalmente estáticas, como si de una fotografía se tratase.

Este modo ha evolucionado favorablemente. Lo conocimos el año pasado en el Moto G6. Para entonces todavía la edición de cinemagrafías era muy torpe y la app se colgaba cada dos por tres. Ahora no ocurre nada de eso: en este rubro no hay quejas. Buena idea y buen software.

En resumen

El Motorola One Vision es un celular gama media, y qué celular. La relación calidad-precio es excelente, como suele suceder con Motorola. Eso sí: no deja de ser un gama media, aunque lleva el estandarte con orgullo. Aunque sí tiene problemas y diríamos que es su peculiar forma de regla. Es difícil terminar de acostumbrarse a ella; o por lo menos con dos semanas de uso aún cuesta un poco. Pero vamos, es justo aquí donde Motorola está haciendo la arriesgada apuesta: ha puesto todas sus fichas por los amantes del stream. ¿Qué tal funcionará esta técnica? Seguramente no tardaremos demasiado en saberlo.