Inconcebible: Mark Hamill fue despedido de un restaurante por actuar bien

Mark Hamill es tal vez una de las personas más queridas en el planeta. Particularmente en las redes sociales y por parte de la comunidad geek del mundo.

No sólo ha ganado un estatus de culto por haber interpretado a Luke Skywalker. Sino que también a lo largo de su trayectoria se ha distinguido por su humildad, buena vibra y disposición a divertirse con los fans.

Mark Hamill prefiere hablar de las figuras de acción de Star Wars en lugar de The Last Jedi.

Así que sus seguidores quedaron absolutamente impresionados en la última emisión de The Late Late Show with James Corden. En donde Mark Hamill reveló una curiosa anécdota de cómo fue despedido hace algunos años. Básicamente por el simple hecho de ser un buen actor.

Resulta que Mark trabajaba hace década en un Jack In The Box, un restaurante de comida rápida en dónde usualmente se dedicaba a cuidar la parrilla y preparar malteadas.

En aquel momento él luchaba por establecer su carrera como actor y buscaba la forma de sobresalir en su trabajo. Así que tuvo una idea.

Como el Drive-thru para tomar pedidos de clientes desde sus autos tenía la forma de un payaso, Mark Hamill tuvo la idea de encargarse de recibirlos imitando la voz de uno. Las consecuencias no fueron buenas:

No pensé [que era mala idea] actuar como la mascota del restaurante, el payaso de Jack in the Box. ¿Quién querría escuchar ‘qué desea’ [con voz de robot]? Yo quería escuchar ‘qué desea’ [con una voz de payaso].

Mi gerente no pensaba que era muy gracioso. Me dijo que me fuera a casa y que nunca volviera. ¡Me despidieron! ¡Terminé despedido por entrar al personaje!