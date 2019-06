Los hermanos Russo dirigirán la serie animada de Magic: The Gathering para Netflix

Anthony y Joe Russo vienen arriba desde hace rato: con cuatro películas en el cuerpo para Marvel Studios en cinco años, ya viene siendo hora de mirar a otros proyectos. Es por eso que Netflix, que también parece nadar en una ola de dinero y quiere gastarlo, los contrató para ser la cabeza de una adaptación animada del altamente popular juego de cartas Magic: The Gathering.

El proyecto estará producido por Octopie y la animación estará a cargo de Bardel Studio, colaboradores en proyectos para Adult Swim, Nickelodeon, Warner y Netflix, como The Dragon Prince, Rick & Morty y Teen Titans Go! entre otros. Asimismo, Henry Gilroy (Star Wars: Rebels) y José Molina (The Tick) serán los escritores a cargo del guión.

HUGE ANNOUNCEMENT TIME: Netflix and Wizards of the Coast are teaming up with Joe and Anthony Russo to make a Magic: The Gathering anime series and this teaser of Chandra has me asking QUESTIONS. pic.twitter.com/vljlEtl0Mq

— NX (@NXOnNetflix) June 3, 2019