Mad Max: Fury Road es elegida como la mejor película de la década

Vean la lista completa de las 75 mejores películas de los últimos diez años según World of Reel.

Adelantándose un poco a una tendencia que seguramente veremos de forma frecuente en los últimos meses de este 2019 tenemos que World of Reel creó un listado con las mejores películas de la década, donde destaca que el primer lugar lo obtuvo Mad Max: Fury Road (vía IndieWire).

El sitio especializado realizó una encuesta entre 250 críticos, programadores, académicos y cineastas pidiéndoles que nombraran sus cinco películas favoritas desde el 1 de enero de 2010 hasta abril de 2019, por lo que en base a la puntuación obtenida lograron crear una lista de las mejores 75 cintas de la década.

Como ya les comentamos, la primera posición fue para Mad Max: Fury Road protagonizada por Tom Hardy y Charlize Theron, seguida por The Three of Life y Moonlight.

Las mejores 75 películas de la década

A continuación tienen el listado de las mejores películas según la votación de World of Reel:

01. Mad Max: Fury Road (54 votos)

02. The Tree of Life (45 votos)

03. Moonlight (38 votos)

04. Boyhood (31 votos)

05. The Social Network (30 votos)

06. The Master (28 votos)

07. Roma (26 votos)

08. Phantom Thread (25 votos)

09. A Separation (23 votos)

10. Inside Llewyn Davis (21 votos)

10. Get Out (21 votos)

12. Under the Skin (19 votos)

13. Carol (18 votos)

13. Margaret (18 votos)

15. Toni Erdmann (16 votos)

15. Uncle Boonmee (16 votos)

17. Twin Peaks: The Return (15 votos)

18. Her (14 votos)

18. Call Me By Your Name (14 votos)

20. The Act of Killing (13 votos)

20. Inception (13 votos)

20. Holy Motors (13 votos)

23. La La Land (11 votos)

23. 12 Years A Slave (11 votos)

25. Certified Copy (10 votos)

26. The Florida Project (9 votos)

26. Amour (9 votos)

26. Ida (9 votos)

29. Melancholia (8 votos)

30. Once Upon A Time In Anatolia (7 votos)

30. No Home Movie (7 votos)

30. Dunkirk (7 votos)

30. Zama (7 votos)

30. The Wolf of Wall Street (7 votos)

30. Phoenix (7 votos)

36. Inherent Vice (6 votos)

36. Inside Out (6 votos)

36. Blue is the Warmest Color (6 votos)

36. Timbuktu (6 votos)

36. Silence (6 votes)

36. The Assassin (6 votos)

36. Tinker Tailor Soldier Spy (6 votos)

36. The Turin Horse (6 votos)

36. Drive (6 votos)

36. Only Lovers Left Alive (6 votos)

36. The Grand Budapest Hotel (6 votos)

47. Manchester by the Sea (5 votos)

47. It’s Such A Beautiful Day (5 votos)

47. Son of Saul (5 votos)

47. Leviathan (5 votos)

47. First Reformed (5 votos)

47. Toy Story 3 (5 votos)

47. Faces Places (5 votos)

47. The Rider (5 votos)

47. Sorry to Bother You (5 votos)

47. The Clouds of Sils Maria (5 votos)

47. You Were Never Really Here (5 votos)

47. The Great Beauty (5 votos)

47. Mysteries of Lisbon (5 votos)

47. Burning (5 votos)

47. Goodbye to Language (5 votos)

47. The Lobster (5 votos)

47. Upstream Color (5 votos)

64. Elle (4 votos)

64. Certain Woman (4 votos)

64. A Ghost Story (4 votos)

64. Bridesmaids (4 votos)

64. The Immigrant (4 votos)

64. Gravity (4 votos)

64. Stories We Tell (4 votos)

64. Beasts of the Southern Wild (4 votos)

64. Whiplash (4 votos)

64. The Other Side of the Wind (4 votos)

64. The Revenant (4 votos)

64. Foxtrot (4 votos)

64. Blue Valentine (4 votos)

64. Birdman (4 votos)

64. Arrival (4 votos)

64. Ex-Machina (4 votos)

64. If Beale Street Could Talk (4 votos)

64. Like Someone In Love (4 votos)

Por supuesto hay quienes cuestionan que la encuesta se haya realizado cuando aún faltan varios meses para que concluya el año, además de que no se incluyeran cintas de Marvel como Endgame que se estrenó a finales de abril.

¿Qué opinan del listado y de que Mad Max: Fury Road esté en la cima?