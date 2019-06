KFC presenta un sandwich de pollo y Cheetos que causa sensación en Internet

KFC causó furor en la red tras anunciar que agregarán a su menú un sandwich de pollo combinado con Cheetos (vía CNN).

Será a partir del próximo 1 de julio y con una disponibilidad limitada a 4 semanas que esta bomba de calorías se pondrá disponible en todas las tiendas KFC de Estados Unidos, esto después de que estuvo a prueba desde inicios del año en algunas de las tiendas del país.

Como pueden ver en las imágenes, el sandwich viene con pollo frito, una salsa especial de Cheetos y una cama de las famosas frituras de harina de maíz color naranja.

Special announcement: I am finger lickin’ thrilled to bring the KFC Cheetos Sandwich to KFC locations nationwide on July 1. pic.twitter.com/ENL0F8aKDC

— KFC (@kfc) June 20, 2019