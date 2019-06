Keanu Reeves podría sumarse al Universo de Marvel con un papel en The Eternals

El protagonista de John Wick acompañaría a Angelina Jolie y Richard Madden en la cinta basada en los cómics del mismo nombre.

¿Qué les parecería ver a Keanu Reeves en el universo de películas de Marvel? Bueno, pues eso podría hacerse realidad de acuerdo a un nuevo reporte que circula en la red.

Según información del sitio MCU Cosmic, una fuente confiable les ha indicado que Keanu Reeves actualmente se encuentra en negociaciones para integrarse al elenco de The Eternals, aunque señalan que aún no firmado así que de momento no hay nada seguro.

Los Eternos

Como les hemos comentado antes, la película de Los Eternos estaría basada en la raza ficticia de superhumanos creada por Jack Kirby que aparece en los cómics de Marvel.

De acuerdo a especulaciones, la estrella de cintas de acción como John Wick y The Matrix podría interpretar a Druig, pero habrá que esperar para tener la confirmación oficial y los detalles.

The Eternals será dirigida por Chloe Zhao y ya tiene a Angelina Jolie y Richard Madden como parte de su elenco, con una fecha de estreno que podría ser entre 2020 y 2021.

Mientras tanto, Reeves sigue gozando del éxito con John Wick Chapter 3 – Parabellum que se exhibe actualmente en las salas de cine de todo el mundo.