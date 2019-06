Imperdible: Jony Ive habla sobre su salida de Apple y revela todo

El mundo de la tecnología se sacudió por completo ayer cuando Jony Ive anunció su salida de Apple; todo tras décadas enteras definiendo la imagen de cada producto de la compañía.

No fue algo absolutamente inexplicable tras la presentación de Apple y su último rayador de queso. Pero también representó el final de una era que todos tomaron con desconcierto por lo abrupto del suceso.

Ahora, el Financial Times acaba de publicar una entrevista exclusiva, en donde Jony Ive habló con ellos por más de una hora y soltó todos los detalles sobre lo que pasó. Incluyendo sus motivos para abandonar Apple:

Hubo algunos proyectos significativos que siento que ya he completado. Por ejemplo, el Apple Park, este fue un proyecto que comenzó en 2004… Hace un par de semanas tuvimos nuestra inauguración oficial del parque. Ese fue un proyecto realmente significativo, a diferencia de muchos de los demás, porque fue totalmente para nosotros.

Ciertamente tengo una ambición y siento casi una obligación moral de ser útil. Creo que he tenido la suerte de trabajar con personas notables durante más de 30 años; y he trabajado en algunos proyectos muy interesantes. Y he resuelto algunos problemas muy difíciles.

Me siento muy consciente de la responsabilidad de hacer algo significativo con ese aprendizaje.