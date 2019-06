John McAfee hackeó al gobierno de EE.UU. y tiene 31 teras de escándalos

John McAfee tiene rato que lo perdimos debido a los excesos y las drogas. Pero el tipo en su momento fue brillante y con su plataforma antivirus tuvo acceso a proyectos gubernamentales que ahora podrían ayudarlo a atacar al gobierno de Estados Unidos.

Tal cual, parece que John McAfee hackeó a sus propios clientes. O eso parece insinuar la más reciente publicación en su cuenta de Twitter. En donde lanza una amenaza contra las autoridades de Estados Unidos si sigue persiguiéndolo por evadir impuestos:

I've collected files on corruption in governments. For the first time, I'm naming names and specifics. I'll begin with a corrupt CIA agent and two Bahamian officials. Coming today. If I'm arrested or disappear, 31+ terrabytes of incriminating data will be released to the press.

— John McAfee (@officialmcafee) June 9, 2019