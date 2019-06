Jack White confesó que nunca ha tenido un celular y comparó su adicción al alcoholismo

Jack White odia los celulares, pero no sólo porque no deja que se utilicen en sus conciertos, sino porque ahora confesó en Channel 4 News que nunca ha tenido un móvil y comparó su adicción a la que tienen las personas que no pueden dejar de beber.

El guitarrista y solista, y fundador de los White Stripes y The Racounters, dice que le da placer ver a la gente en la calle ensimismada con estos aparatos, mientras él camina libre.

Jack White además consideró muy triste la adicción a los celulares y comparó este problema con el que podrían tener los alcohólicos.

White concluyó: "Una buena parte de esto, 90%, es 'Mira lo que estoy haciendo y no lo estás haciendo'. Es esta competencia, el voyeurismo, los celos, esas son características humanas realmente superficiales. Vamos hombre. No es que la gente diga: 'Acabo de ver la mejor película de mi vida' o 'Acabo de escuchar el poema más hermoso'. Muestra que si no está sucediendo en el momento, entonces no les vale la pena. Mucho de eso es realmente una tontería. ¡Es triste también!".

“If you can’t just put that [mobile phone] down for an hour and experience life in a real way, that’s sad.”

