Adiós: Estos son los iPhone que quedarían obsoletos con la actualización a iOS 13

El día de ayer Apple presentó durante la WWDC lo que será el nuevo iOS 13, aunque no todo es felicidad. Esta actualización dejará fuera algunos iPhone.

Como cada año, los rumores sobre el nuevo iOS 13 ya estaban a la altura de las expectativas; y por fin el día de ayer conocimos los detalles del sistema operativo para iPhone que llegará en septiembre de este año. Tendrá, entre otras muchas cosas, el esperado modo oscuro en todo el sistema.

Pero como no todo puede ser risas y diversión jamás; también hay algunas malas noticias para los propietarios de los celulares de Apple más antiguos, porque sí, algunos quedarán fuera de la lista de actualizaciones, quedando así obsoletos.

Los iPhone que quedarían obsoletos con iOS 13

Por el momento no se tiene la lista oficial al respecto; pero las conclusiones vuelan con velocidad. Con respecto a las costumbres de Apple y a los equipos que se dejaron de actualizar con el iOS anterior, estos son los postulados para morir en el olvido este año: iPhone 5s6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y iPhone SE.

Si eres propietario de alguno de estos equipos y te gusta estar actualizado y tener soporte técnico; mejor comienza a ahorrar para conseguir un modelo más reciente. También cabe destacar que no es lo mismo que quedar obsoleto a ser descontinuado. En este último, la producción se detiene y las tiendas oficiales dejan de venderlo.

¿Ya listos para la actualización?