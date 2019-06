Instagram insiste en que no escucha tus conversaciones para mostrarte anuncios

El mito urbano más importante del mundo digital está de vuelta: ese que dice que Instagram escucha tus conversaciones para mostrar anuncios relacionados. La historia ha dado vuelta durante años, incluso aunque se ha desmentido varias veces y nadie tiene pruebas concluyentes al respecto.

De todas maneras, gracias a la enorme cantidad de gente -nosotros incluídos- que ha reportado situaciones sospechosas de anuncios, este rumor sigue vivo. En una entrevista con CBS This Morning, el CEO de Instagram Adam Mosseri tuvo que salir al paso.

WATCH: Head of @Instagram Adam @Mosseri sits down with @GayleKing for his first wide-ranging U.S. TV interview since taking over last year.

📺 More on @CBSThisMorning Tuesday & Wednesday beginning 7 a.m. pic.twitter.com/4yUYkGqFeb

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) June 25, 2019