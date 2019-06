Hugh Jackman revela que casi lo despidieron como Wolverine

El actor revela un momento desconocido en donde estuvo a punto de perder su trabajo interpretando a Wolverine.

Para prácticamente todos los fans de las películas de superhéroes no existe duda alguna: Hugh Jackman es la única persona sobre el planeta digna de interpretar a Wolverine.

Por lo cuál su salida y despedida del personaje con Logan representó un problema muy serio para la gente de Fox y Marvel. Las especulaciones sobre quién sería el próximo actor en tomar el relevo siguen más vigentes que nunca.

¿Hugh Jackman aparece como Wolverine en X-Men: Dark Phoenix? Se trata de una tradición que ha permanecido en la serie desde siempre. La duda es si sigue o se ha roto.

Pero ahora hemos descubierto un detalle desconocido para prácticamente todos. Allá por 1999 cuando se filmaba la primera película de X-Men, en realidad Hugh Jackman estuvo a punto de perder el papel y ser despedido.

Así lo reveló el propio actor durante una presentación reciente de su espectáculo Hugh Jackman: The Man. The Music. The Daily Mail retomó cada palabra y la dio a conocer al resto del planeta:

Me dijeron [el equipo de producción] que las cosas no estaban funcionando como esperaban. Estaba a punto de ser despedido de mi primera película en Hollywood, la más grande de mi carrera. Estaba enojado, fui a casa con mi esposa y me quejé. Estaba sollozando a un nivel olímpico de quejas con Deb, mi esposa. Me escuchó con mucha paciencia durante aproximadamente una hora y finalmente dijo: "Escucha, creo que debes confiar en ti mismo". Y siguió: "Te preocupas demasiado por lo que todos los demás están pensando. Solo regresa al personaje, enfócate en eso, confía en tu instinto". Para mi eso fue amor. Alguien que cree en ti cuando no crees completamente en ti mismo. Este espectáculo está dedicado a Deb y los niños.

A estas alturas sabemos que Dougray Scott estuvo a punto de ser el primer Wolverine. Pero el restraso con las post-producción de Mission: Impossible 2 lo obligó a abandonar el papel.

Luego Russel Crowe fue contactado para tomar el personaje. Pero el actor se negó, proponiendo a Hugh Jackman para tomar su lugar.

El resto es historia.