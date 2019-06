Huawei muestra publicidad en pantallas de bloqueo de sus smartphones

Huawei pasa por momento de alta turbulencia y gran expectativa. Las consecuencias del bloqueo impuesto por la administración de Donald Trump han representado una montaña rusa tanto para la compañía como para los usuarios y el sector en general.

Pero ahora, justo a la mitad del drama que no parece tener una resolución concreta aún. Surgen un montón de reportes un tanto inesperados.

Donde varios usuarios, de la nada, comenzaron a ver publicidad de la plataforma Booking en la pantalla de bloqueo de su dispositivo Huawei:

@Huawei_Europe why on earth do I get advertisement on my lockscreen. I need an explanation immediately!!! pic.twitter.com/DZcSKMWldC

@Huawei_Europe I just got an add of https://t.co/7GRlpt8z3k on my lockscreen. I am using a Huawei and I am not the only one who gets it. pic.twitter.com/mhfGixcwED

El Sistema Operativo de Huawei ofrece una gran cantidad de opciones de personalización. Una de ellas refiere a la pantalla de bloqueo.

Donde el usuario puede elegir sus propias fotografías o imágenes descargadas para que aparezcan. O en su defecto puede activar las galerías automáticas provistas por Huawei.

Es ahí donde al parecer la compañía ha comenzado a distribuir estas imágenes publicitarias. Las cuáles, según ya descubrieron en Reddit, pueden ser eliminadas manualmente para jamás verlas otra vez.

