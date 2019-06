Huawei podría lanzar su propio sistema operativo muy pronto

Según fuentes chinas, Huawei haría el anuncio de "Hongmeng OS" u "Oak OS" entre los meses de agosto y septiembre de este año.

El tema de Huawei y las dificultades que ha estado viviendo gracias al bloqueo comercial impuesto por Donald Trump no es un secreto para nadie. En las últimas semanas hemos estado hablando de cómo la compañía china se las arreglaría sin Android, sistema operativo que actualmente emplea en sus teléfonos. Teniendo una carrera a contrarreloj, la empresa debe tener una pronta solución para sus millones de usuarios.

Afortunadamente para Huawei, la situación no la ha tomado del todo por sorpresa. Se sabe que desde hace años la organización lleva trabajando en su propio sistema operativo. De ser exitoso este desarrollo, podría librarse completamente de la presión que ejerce actualmente Estados Unidos.

¿Pero en qué consiste este sistema operativo? Desde hace un tiempo supimos que Huawei había registrado el nombre de 'Hongmeng OS'. Más allá de eso, no se había revelado muchos más detalles de lo que tenía la compañía entre manos.

Poco después se reveló que la compañía había registrado varios nombres ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Entre estos estaban 'Ark', 'Ark Os' y 'Huawei Ark OS'. Al parecer este sería el nombre para llamar a 'Hongmeng' en occidente.

Surgen nuevos e interesantes detalles del sistema operativo propio de Huawei Ya se registró su nombre tentativo.

Llegando en otoño

No obstante, todavía quedaba la duda de cuándo podría ser lanzado el sistema operativo. Ante esto, el medio chino Global Times trae una posible fecha. Según la publicación, Ark OS llegaría en otoño. Concretamente, se trataría entre los meses de agosto y septiembre.

La información tiene mucho sentido, pues sería en agosto 19 cuando se acaba el plazo de 90 días que le dio Estados Unidos a Huawei antes de aplicar el veto comercial. Otra fecha que podría darse para el anuncio oficial de Ark OS sería durante el IFA 2019 que tiene lugar en Berlín desde el 6 de septiembre.

Parece que Huawei no piensa dar un solo paso atrás en independizarse para siempre de Google. De todas formas, mientras EE.UU. no de su brazo a torcer, no le queda otra opción.