HSBC y BBVA Bancomer reportan fallas dentro del territorio mexicano

Tanto HSBC como BBVA Bancomer se encuentran con problemas recientes en México. Por lo que los más afectados han sido los usuarios de estas dos compañías.

El problema es que no se puede hacer uso de las cuentas para transacciones o pagos en línea. De hecho, muchos usuarios se comenzaron a quejar en redes sociales gracias a esto. Por lo que los bancos salieron a pedir paciencia a todos, puesto que ya se encuentran trabajando en solucionar el problema.

No se ha dado a conocer el origen de esta falla, aunque es probable que sea solamente un problema del sistema. Hace falta esperar a que den una declaración sobre estos problemas presentados. Puesto que por ahora, cualquier tipo de explicación sería meramente especulación.

Unas de las quejas de usuarios incluyen cosas como:

@bbva¿Todo bien con tu banca en línea?… Hace un par de horas que no puedo acceder …¿Es cuestión de esperar o es otra razón?..la página me pide cargar scripts de fuentes no autenticadas …te están tratando de hackear?. #BBVAOpenTalks #Help #ServiciosBBVA