En Hong Kong manifestantes hacen filas para acceder a billetes de tren

El temor de los habitantes de Hong Kong radica en que no quieren utilizar su tarjeta contactless ya que tienen miedo de ser identificados.

Durante estos días Hong Kong vive una días de importantes revueltas en contra de la Ley de Extradición en China, la cual ha llegado a tal extremo que las personas prefieren hacer filas para acceder para comprar un billete para el metro en aquella ciudad para así no ser identificados por el Gobierno Chino.

Recordemos que el Estado de aquel país está realizando las identificaciones de las personas que participaron en las manifestaciones que ocurrieron hace algunos días donde más de un millón de personas salieron a las calles para protestar en contra de la controvertida Ley.

Las autoridades Chinas se han visto superadas por las protestas ya que estas han alcanzado una masividad sin precedentes, provocando ahora que la amenaza a los ciudadanos sea uno de los métodos que hasta ahora más resultados les está dando.

Billetes para el Metro

En aquel país, las personas suelen usar su tarjeta de pago para todo, algo que también se está haciendo una práctica normal y común por este lado del mundo. Sin embargo, el pánico que han generado las amenazas del Gobierno es tan grande que las personas prefieren por hacer filas para acceder a los billetes para el Metro.

El ritmo de vida de Hong Kong es bastante acelerado, por lo que normalmente las personas no suelen hacer filas para acceder a los servicios, ya que cualquier tipo de "atochamiento humano" puede provocar un colapso rápido de los sistemas y servicios de la ciudad.

En Hong Kong, uno de los países más modernos y avanzados del mundo existe una tarjeta llamada "Octopus Card", la cual es un sistema que permite realizar un montón de pagos y unificar varios servicios existentes en la ciudad para que las personas puedan ver facilitado su día a día.

Sin embargo, el control del Gobierno Chino es tan severo, más en esta ocasión en la cual las protestas han sido bastante masivas, que ahora algunas personas tienen miedo de "ser identificadas por participar en la protesta" a través del uso de estas tarjetas.

Hong Kong en protestas

El miedo de las personas al ser identificados con el uso de sus tarjetas es provocado porque el control de todo el sistema de transporte de la ciudad está bajo el Gobierno de China, y con las recientes protestas, algunos se sienten amenazados que el estado los pueda identificar con el uso de las tarjetas.

Como ya es más que sabido la vigilancia China es algo de lo que cual todos deberíamos sentir recelo, ya que este país suele se bastante severo en la aplicación de sus leyes y además las sanciones para las personas también suelen ser bastante complejas.

Además, la presencia de cámaras en el Metro de la ciudad, hace que las personas incluso hayan llegado a taparse cierta parte del rostro al momento de transitar por el sistema de transporte de la ciudad, mostrando que el miedo está presente en casi todos los habitantes de la ciudad.

No hay porque tener miedo

Sin embargo, al parecer la identificación a la cual se refiere el Gobierno de China no es tan inmediata como los habitantes de Hong Kong piensan. La tarjeta conocida como "Octupus Card" no es una tarjeta con sistema digital, sino que ocupa un sistema RIFD, el cual no debería estar asociado a ninguna información de identificación personal.

Por otro lado, existen otras tarjetas en la ciudad las cuales si pueden tener información personal, como es el caso de la tarjeta de estudiantes, la cual cuando un alumno desea utilizar el transporte público de la ciudad está obligado a entregar su identificación, haciendo que en estos casos los propios estudiantes podrían estar un poco más preocupados.

Finalmente, se espera que luego de estas amenazas las personas se calmen un poco con respecto a la problemática que existe entre con la controvertida Ley de Extradición en aquel país, ya que el descontento social se ha hecho notar pero otra vez el Gobierno Chino usa los viejos y funcionales trucos de la amenaza para calmar a las personas.