Fans de Harry Potter esperaron hasta 10 horas para subir a la nueva montaña rusa de Universal Orlando

Todo por experimentar la nueva atracción conocida como Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure.

¿Qué les parecería hacer una fila de 10 horas solo para subir a una montaña rusa? Bueno, eso fue precisamente lo que hicieron varios fans de Harry Potter para probar la nueva atracción de Universal Orlando (vía Time).

El pasado jueves 13 de junio comenzó a operar la atractiva montaña rusa en The Wizarding World of Harry Potter, la zona dedicada al famoso mago dentro del parque temático Islands of Adventure de Universal Orlando Resort que incluye reproducciones del Colegio Hogwarts y del pueblo de Hogsmeade.

La atracción llamada Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure llama la atención ya que es la primera montaña rusa de su clase en Estados Unidos que tiene cinco metros de caída vertical, además de ser la primera en el mundo con siete tramos distintos, donde los pasajeros suben a motocicletas voladoras que los llevan a pasear por el Bosque Prohibido a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora.

Una larga fila con cientos de minutos de espera

Algunos de los visitantes reportaron a través de redes sociales que la espera para subir a la atracción fue de 5 a 10 horas, e incluso Orlando Informer que tiene datos del parque indicó que se llegó a un punto donde la espera estimada era de 600 minutos, es decir 10 horas.

De acuerdo a los visitantes que hacían fila, Universal Orlando les ofreció agua gratuita e incluso les permitía salir de la fila para ir al baño sin que perdieran su puesto.

Y bueno, aunque hubo varias personas que se quejaron por los largos tiempos de espera, hubo otros que indicaron que todo valió la pena con tal de probar la grandiosa y millonaria atracción.