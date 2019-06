Hackean la cuenta de Instagram de Kinsey Walaski conocida como la invasora de la final de la Champions

Un usuario mal intencionado ha hackeado la cuenta de Instagram de Kinsey Walaski, la mujer que se hizo conocida mundialmente luego de haber ingresado a la cancha durante la final de la Champions League el pasado día sábado vestida completamente en traje de baño.

Esta mujer, luego de realizar esta llamativa intervención durante el desarrollo del partido entre el Liverpool y el Tottenham, recibió una cantidad de seguidores a través de la red social sencillamente impresionante.

Sin embargo, ahora se ha conocido la información que un usuario con malas intenciones ha eliminado su cuenta personal de forma definitiva en Instagram provocando que en 24 horas la historia de esta mujer cambie radicalmente.

El revuelo a nivel mundial que causó Kinsey fue mas que nada porque ella ingresó durante el minuto 18 del partido vestida solamente con un traje de baño, llamando la atención de todos en el estadio además de los espectadores a nivel mundial lo cuales presenciaban durante ese momento el encuentro.

Lo impresionante de todo esto es que la mujer pasó de tener 300 mil seguidores a un total de 2,5 millones de nuevos amigos en Instagram. La principal intención de Walaski al ingresar al estadio, era obtener fama fácil y rápidamente, y al parecer lo logró a la perfección.

I did it again folks 😂😂😂 pic.twitter.com/cVTdz4zUQh

— Kinsey wolanski (@KinseyWolanski) June 3, 2019