Google Stadia: Esta semana se anunciará su precio, fecha de lanzamiento y juegos

Hace un par de meses Google anunció Stadia, un nuevo servicio para videojuegos en la nube que promete cosas interesantes, y hoy tenemos que la compañía ha revelado que muy pronto darán a conocer más detalles al respecto.

Google llevará a cabo una serie de presentaciones sobre Stadia, comenzando con una el próximo jueves donde se anunciará el precio, la fecha de lanzamiento y algunos de los juegos que llegarán a la plataforma.

La transmisión en vivo llevará por nombre "STADIA Connect" y será este 6 de junio a las 11:00 AM de la Ciudad de México / 12:00 PM de Santiago de Chile.

Aunque a muchos no les convence el tema de los juegos en la nube, en Google están optimistas con lo que van a ofrecer ya que consideran es el futuro de la industria.

Así que atentos a esta presentación especial donde finalmente conoceremos los detalles clave, sobre todo qué juegos estarán disponibles además de los ya revelados Assassin's Creed Odyssey y DOOM Eternal.

Some news can't wait for #E3.

Tune into the first ever #StadiaConnect this Thursday 6/6 at 9AM PT for exciting announcements, games, and more → https://t.co/dKmKakQeQp pic.twitter.com/mZRagFGh4k

— Stadia (@GoogleStadia) June 3, 2019