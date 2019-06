Google muy pronto dejará de sincronizar archivos entre Drive y Photos

Tal como lo habían adelantado hace tiempo, Google ha anunciado que muy pronto cambiará la forma en que trabajan juntos los servicios Drive y Photos (vía Engadget).

La compañía reveló que a partir del próximo 10 de julio Drive y Photos dejarán de sincronizarse, es decir que cuando carguen fotos a uno de los servicios no aparecerán en el otro, y de la misma forma ocurrirá cuando se eliminen archivos.

Google señala que estos cambios son para simplificar la experiencia entre los servicios ya que han recibido retroalimentación que indica que su actual forma de funcionar causa confusiones.

A partir de julio, las nuevas fotos y videos de Drive no se mostrarán de forma automática en Photos. De forma similar, las nuevas fotos y videos en Photos no se agregarán a la carpeta de Photos en Drive. Las fotos y videos que eliminen en Drive no se eliminarán de Photos. De la misma forma, los elementos que borren de Photos no se eliminarán de Drive. Este cambio está diseñado para ayudar a prevenir que se eliminen archivos de forma accidental de ambos productos.