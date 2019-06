Gigantesca explosión de refinería de gas se produce en Filadelfia

Una gigantesca explosión en una refinería de gas ocurrió la madrugada de de este viernes en la ciudad norteamericana de Filadelfia, ubicada en al noreste de aquel país y además es la que mayor población registra en el Estado de Pensilvania.

Son muchos los testigos del evento los cuales han publicado diferentes registros de la impresionante explosión, lugar que fue identificado como la planta Energy Solutions, que se encuentra ubicada bastante cercana al río Schuylkill, al oeste de la ciudad.

Fueron las propias autoridades en la ciudad quienes confirmaron la explosión, además de reportar que el incendio comenzó el sector denominado complejo de refinación de la planta Energy aproximadamente a las 4 de la mañana hora local.

La planta Energy es una de las más antiguas de la ciudad, ya que cuenta con 150 años de historia y en ella además se producen cada día 335.000 de petroleo al día. La gigantesca explosión fue seguida de un fuego masico el cual iluminó inmediatamente gran parte de la ciudad.

Fueron un conjunto de explosiones las cuales alertaron a todos los habitates de la ciudad, quienes por esa hora se encontraban durmiendo ya que esta se produjo alrededor de las 4 am hora local, la cual es similar a la de Chile.

Por otro lado, según información que ha trascendido en medios locales, al parecer no se habrían registrado victimas fatales en el suceso ni tampoco las autoridades han informado si existen fallecidos o personas heridas en estado de gravedad que debieron ser trasladadas a hospitales de la zona.

Además, debido a la explosión de grandes proporciones se debieron tomar medidas ciudadanas, como el cierre de diversas autopistas de la zona las cuales quedan cercanas al lugar, para con esto evitar accidentes si es que cayeron restos del estallido en zonas donde se produce un gran tráfico de vehículos.

Just witnessed this explosion heading to Philly airport.. praying no one was hurt pic.twitter.com/S0fcN50HaT

— Jonathan Triboletti (@JonnyTriBBz6) June 21, 2019