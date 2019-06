Ghostbusters 3 ficha a Ant-Man tal vez como nuevo cazafantasma

Paul Rudd anuncia de la nada que se ha unido al reparto de Ghostbusters 3. Pero sigue el misterio en torno a la película. Nadie sabe de qué trata.

Alegría y desconcierto se vivió hace meses. Cuando de la nada se anunció el futuro estreno de la secuela oficial de Los Cazafanstamas. Misma que hasta el momento creemos que se llamará Ghostbusters 3.

Pero la realidad es que prácticamente no se conoce nada sobre la cinta. Tenemos un brevísimo video teaser, que está plagado de alusiones, guiños y pistas aún no confirmadas. Sin embargo no habían anunciado nada más, hasta ayer.

Vean el primer teaser tráiler de la secuela de Los Cazafantasmas Y los actores de las cintas originales rompieron el silencio en redes sociales.

Igual que con el primer avance, internet explotó sin previo aviso, cuando se anunció que el nuevo integrante del reparto de Ghostbusters 3 era ni más ni menos que Paul Rudd, Ant-Man. Y todo se reveló a través de Twitter:

Es una película tan épica. Me encanta. Cuando escuché que Jason Reitman iba a hacer una nueva versión en el otoño, mis agentes lo llamaron y dijeron: 'Hola Jason, escuchamos que hay un papel de un joven no tan joven que necesitas en el reparto, ¿a quién vas a llamar? Cuando escuché que me iban a llamar a mí, bueno… como pueden imaginar, casi me llené de baba a mí mismo (como Pegajoso). No puedo esperar a unirme al elenco este otoño para Ghostbusters.

Son las palabras del actor que se grabó a si mismo frente al edificio de locación que se utiliza en Nueva York como cuartel general de Los Cazafantasmas.

No se sabe aún cuál será el papel de Paul Rudd. Pero la suposición obvia es que será parte de los personajes que reciban el relevo de la vieja guardia.